Наследник Макгрегора готовится бить великого чемпиона UFC из России. Махачев получил нового соперника

«Махачев — протеже Хабиба. Я — наследник Макгрегора. Ислам представляет новую волну бойцов из Дагестана. Он более техничен в стойке и более универсален в партере. Но я быстрее и более универсален, чем Конор. Это идеальный бой. Если он захочет подраться хоть в Дагестане — я буду готов. Я не боюсь ни одного человека в мире», — говорил Гарри.