Наследник Макгрегора готовится бить великого чемпиона UFC из России. Махачев получил нового соперника

Иэн Мачадо Гэрри, похоже, уже начал готовиться.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Согласно информации, которой последние дни делятся несколько источников, следующим соперником Ислама Махачева должен стать Иан Мачадо Гарри. Чемпиону UFC из России предстоит первая защита титула в полусреднем весе, и в последнее время многих фанатов единоборств волновала тема выбора соперника для нашего бойца.

В дивизионе хватает достойных претендентов, а также есть обладатель пояса легкого веса Илия Топурия, который мечтает подраться с Махачевым не первый год. Сам Ислам изъявлял желание провести бой с именитым ветераном Камару Усманом, однако подобный вариант вряд ли станут рассматривать в UFC, ведь нигериец занимает лишь седьмое место в рейтинге. Выше него располагаются гораздо более логичные претенденты на встречу с чемпионом — прежде всего, это Карлос Пратес (№ 5), Майкл Моралес (№ 3) и вышеупомянутый Гарри (№ 2). Собственно говоря, последнего и называют следующим соперником Махачева.

Вполне возможно, вскоре нас ждет новая серия противостояния Дагестана и Ирландии в UFC, запущенного в 2018 году Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. И символично, что Махачев и Гарри имеют право ассоциировать себя с героями самого кассового боя в истории ММА. Ислам — один из лучших друзей Нурмагомедова, они вместе идут по карьере на протяжении долгих лет. А Гарри является давним поклонником Макгрегора, и однажды ему довелось немного поспарринговать со своим кумиром.

Кстати, Иан и сам подогревал тему противостояния Ирландии и Дагестана в конце прошлого года.

«Махачев — протеже Хабиба. Я — наследник Макгрегора. Ислам представляет новую волну бойцов из Дагестана. Он более техничен в стойке и более универсален в партере. Но я быстрее и более универсален, чем Конор. Это идеальный бой. Если он захочет подраться хоть в Дагестане — я буду готов. Я не боюсь ни одного человека в мире», — говорил Гарри.

На днях ирландец оставил в соцсетях намек, который публика тут же приняла за признак надвигающегося анонса. Гарри рассказал о своем прибытии в Грузию, где ему, по всей видимости, предстоит подтягивать борцовскую технику в ближайшие недели.

Иан Мачадо Гарри действительно заслуживает шанса подраться за пояс. Ирландец выступает в UFC чуть меньше пяти лет, и за это время ему удалось провести 11 поединков. В 10 Гарри выиграл, в одном уступил. Единственное поражение Иану нанес Шавкат Рахмонов в декабре 2024 года. С тех пор Гэрри выступил еще дважды — в первом случае он победил Карлоса Пратеса, а во втором одолел бывшего чемпиона Белала Мухаммада.

