Наследник Макгрегора готовится бить великого чемпиона UFC из России. Махачев получил нового соперника

Согласно информации, которой последние дни делятся несколько источников, следующим соперником Ислама Махачева должен стать Иан Мачадо Гарри. Чемпиону UFC из России предстоит первая защита титула в полусреднем весе, и в последнее время многих фанатов единоборств волновала тема выбора соперника для нашего бойца.
В дивизионе хватает достойных претендентов, а также есть обладатель пояса легкого веса Илия Топурия, который мечтает подраться с Махачевым не первый год. Сам Ислам изъявлял желание провести бой с именитым ветераном Камару Усманом, однако подобный вариант вряд ли станут рассматривать в UFC, ведь нигериец занимает лишь седьмое место в рейтинге. Выше него располагаются гораздо более логичные претенденты на встречу с чемпионом — прежде всего, это Карлос Пратес (№ 5), Майкл Моралес (№ 3) и вышеупомянутый Гарри (№ 2). Собственно говоря, последнего и называют следующим соперником Махачева.
Вполне возможно, вскоре нас ждет новая серия противостояния Дагестана и Ирландии в UFC, запущенного в 2018 году Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. И символично, что Махачев и Гарри имеют право ассоциировать себя с героями самого кассового боя в истории ММА. Ислам — один из лучших друзей Нурмагомедова, они вместе идут по карьере на протяжении долгих лет. А Гарри является давним поклонником Макгрегора, и однажды ему довелось немного поспарринговать со своим кумиром.
Кстати, Иан и сам подогревал тему противостояния Ирландии и Дагестана в конце прошлого года.
«Махачев — протеже Хабиба. Я — наследник Макгрегора. Ислам представляет новую волну бойцов из Дагестана. Он более техничен в стойке и более универсален в партере. Но я быстрее и более универсален, чем Конор. Это идеальный бой. Если он захочет подраться хоть в Дагестане — я буду готов. Я не боюсь ни одного человека в мире», — говорил Гарри.
На днях ирландец оставил в соцсетях намек, который публика тут же приняла за признак надвигающегося анонса. Гарри рассказал о своем прибытии в Грузию, где ему, по всей видимости, предстоит подтягивать борцовскую технику в ближайшие недели.
Иан Мачадо Гарри действительно заслуживает шанса подраться за пояс. Ирландец выступает в UFC чуть меньше пяти лет, и за это время ему удалось провести 11 поединков. В 10 Гарри выиграл, в одном уступил. Единственное поражение Иану нанес Шавкат Рахмонов в декабре 2024 года. С тех пор Гэрри выступил еще дважды — в первом случае он победил Карлоса Пратеса, а во втором одолел бывшего чемпиона Белала Мухаммада.