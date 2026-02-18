Тренер Чимаева назвал возможных соперников Хамзата: «UFC находится в ожидании»

Чимаев не выходил в октагон с августа прошлого года, когда победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси в титульном бою.
«Ничего не утверждено. Я думаю, UFC находится в ожидании боя между Эрнандесом и Стриклендом, чтобы понять, кто принесет больше денег — победитель этого поединка или Имавов. Кто является следующим претендентом», — заявил Насименту в интервью Real MMA Today.
Американцы Энтони Эрнандес и Шон Стрикленд сразятся в главном бою турнира UFC в Хьюстоне (США) в воскресенье, 22 февраля.
