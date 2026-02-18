Ричмонд
Тренер Чимаева назвал возможных соперников Хамзата: «UFC находится в ожидании»

Бразильский ММА-тренер Алан Насименту высказался о следующем сопернике для своего подопечного, российского бойца, чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Чимаев не выходил в октагон с августа прошлого года, когда победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси в титульном бою.

«Ничего не утверждено. Я думаю, UFC находится в ожидании боя между Эрнандесом и Стриклендом, чтобы понять, кто принесет больше денег — победитель этого поединка или Имавов. Кто является следующим претендентом», — заявил Насименту в интервью Real MMA Today.

Американцы Энтони Эрнандес и Шон Стрикленд сразятся в главном бою турнира UFC в Хьюстоне (США) в воскресенье, 22 февраля.

