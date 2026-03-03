Бойцы MMA Царукян и Пуллас проведут бой-реванш в Бразилии

Соперники встретятся второй раз за полторы недели. 1 марта Царукян со счетом 5−3 одолел американца на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США). После схватки российский боец повалил соперника и нанес ему несколько ударов, после чего началась массовая потасовка. В драках на площадке участвовали более десяти человек.