Бойцы MMA Царукян и Пуллас проведут бой-реванш в Бразилии

Бойцы MMA Царукян и Пуллас проведут реванш после поединка, закончившегося дракой.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и американец Джорджио Пуллас проведут бой-реванш на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро, сообщается на странице промоушена в Instagram*.

Поединок в Бразилии состоится 11 марта и пройдет по правилам грэпплинга. В случае, если никто не одержит досрочную победу (удушающим или болевым приемом), бой завершится вничью.

Соперники встретятся второй раз за полторы недели. 1 марта Царукян со счетом 5−3 одолел американца на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США). После схватки российский боец повалил соперника и нанес ему несколько ударов, после чего началась массовая потасовка. В драках на площадке участвовали более десяти человек.

Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

