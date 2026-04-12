Олимпийский чемпион по вольной борьбе Стивсон подписал контракт с UFC

Олимпийский чемпион Токио по вольной борьбе Стивсон подписал контракт с UFC.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе американец Гейбл Стивсон подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

О подписании соглашения было сообщено по ходу турнира UFC 327, прошедшего в ночь на воскресенье в Майами. Уточняется, что Стивсон проведет первый бой на UFC 329 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 12 июля. Соперник американца не раскрывается.

Стивсону 25 лет. На его счету золото Олимпиады в Токио по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. В профессиональном MMA он провел три боя, одержав победу во всех поединках. Также американец выступал в рестлинг-промоушене WWE.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше