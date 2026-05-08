Стрикленд отреагировал на удар от Чимаева на битве взглядов перед UFC 328

Американский боец UFC Шон Стрикленд отреагировал на инцидент во время битвы взглядов с россиянином из ОАЭ Хамзатом Чимаевым перед титульным поединком UFC в среднем весе.

Источник: AP 2024

Во время стердауна Стрикленд получил удар ногой в промежность от Чимаева — драку между бойцами предотвратила охрана.

«Ровно то, что я ожидал от труса», — написал американец в социальных сетях сразу после скандального эпизода.

Шон Стрикленд и Хамзат Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) в воскресенье, 10 мая.

