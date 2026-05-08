Стрикленд отреагировал на удар от Чимаева на битве взглядов перед UFC 328

Во время стердауна Стрикленд получил удар ногой в промежность от Чимаева — драку между бойцами предотвратила охрана.
«Ровно то, что я ожидал от труса», — написал американец в социальных сетях сразу после скандального эпизода.
Шон Стрикленд и Хамзат Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) в воскресенье, 10 мая.
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.Читать дальше