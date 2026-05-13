Хамзат Чимаев проведет схватку с Диллоном Дэнисом на RAF 10

Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис проведут борцовскую схватку на турнире RAF 10. Об этом сообщили в соцсетях RAF.
Турнир пройдет 14 июня. В рамках карда также состоится схватка по правилам вольной борьбы между Арман Царукян и Тони Фергюсон.
Чимаев последний раз выступал 10 мая на турнире UFC, где уступил Шон Стрикленд раздельным решением судей и потерял титул чемпиона организации в среднем весе.
Для Дэниса предстоящая схватка станет очередным выступлением вне MMA. Американец известен по выступлениям в Bellator и сотрудничеству с экс-чемпионом UFC Конор Макгрегор.
