Хамзат Чимаев проведет схватку с Диллоном Дэнисом на RAF 10

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев выступит на турнире RAF 10, где встретится с Диллоном Дэнисом в борцовской схватке.

Источник: Reuters

Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис проведут борцовскую схватку на турнире RAF 10. Об этом сообщили в соцсетях RAF.

Турнир пройдет 14 июня. В рамках карда также состоится схватка по правилам вольной борьбы между Арман Царукян и Тони Фергюсон.

Чимаев последний раз выступал 10 мая на турнире UFC, где уступил Шон Стрикленд раздельным решением судей и потерял титул чемпиона организации в среднем весе.

Для Дэниса предстоящая схватка станет очередным выступлением вне MMA. Американец известен по выступлениям в Bellator и сотрудничеству с экс-чемпионом UFC Конор Макгрегор.

