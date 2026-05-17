Перри победил Диаса на турнире MVP

Американский боец Майк Перри одержал победу над соотечественником Нейтом Диасом на турнире промоушена Most Valuable Promotions (MVP).
Бой в весовой категории до 77,3 кг был остановлен судьей после завершения второго раунда.
34-летний Перри одержал 15-ю побед (11 нокаутом) в профессиональных ММА при 8 поражениях. Он является обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.
На счету 40-летнего Диаса теперь 21 победа и 13 поражений. Также он является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу.