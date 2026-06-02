Ковингтон: «Мне не нравится поведение Царукяна. Я научу его уважать американцев»

«Мне не нравится его поведение и манеры. Он вытолкнул в зрительный зал Юрайю Фейбера, легенду ММА! Это не профессионально, настоящие борцы так не поступают. Я хочу проучить Армана. Нельзя приезжать в Америку и относиться к американцам неуважительно. Я научу его уважать американцев. Теперь ему предстоит встретиться с одним из лучших американских борцов. Я планирую унизить его как школьного ботаника, каким он и является», — заявил Ковингтон.