Боец Малыхин о ЧМ-2026: «С детства болею за Роналду и хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Месси и Мбаппе — неплохие ребята, но Криштиану — номер один»

Португалия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с Хорватией. В трех матчах группового этапа Роналду забил два мяча — дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).
«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Да, Месси и Мбаппе — неплохие ребята, но Роналду — номер один», — сказал Малыхин.
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