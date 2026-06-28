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Боец Малыхин о ЧМ-2026: «С детства болею за Роналду и хочу, чтобы он выиграл чемпионат мира. Месси и Мбаппе — неплохие ребята, но Криштиану — номер один»

Российский боец, чемпион One FC в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что хочет, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира.

Источник: Спортс‘’

Португалия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет с Хорватией. В трех матчах группового этапа Роналду забил два мяча — дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0).

«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Да, Месси и Мбаппе — неплохие ребята, но Роналду — номер один», — сказал Малыхин.

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