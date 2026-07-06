125-килограммовый чемпион Олимпиады врывается в UFC. Стивсон дебютирует в лиге на турнире с Макгрегором

Уже в ночь на 12 июля состоится турнир UFC 329, во главе которого пройдет главный реванш 2026 года: Конор Макгрегор проведет второй бой с Максом Холлоуэем. Для легендарного ирландца предстоящий поединок станет первым за последние пять лет. 37-летнего Макгрегора считают аутсайдером, однако он сам уверяет, что способен оформить невероятный камбэк.
Разумеется, под возвращение Конора был собран очень мощный кард. Бенуа Сен-Дени, Пэдди Пимблетт, Кори Сэндхаген, Коди Гарбрандт — кого мы только не увидим на UFC 329. Пожалуй, наименее статусным участником турнира станет боец из США Элиша Эллисон, которого, по всей видимости, добавили в кард, чтобы он встретил в лиге важного дебютанта — олимпийского чемпиона по вольной борьбе и чуть ли не самого перспективного тяжеловеса мира Гейбла Стивсона.
Стивсону 26 лет, но уже считается одной из главных звезд спорта в Соединенных Штатах. Еще выступая на студенческом уровне, Гейбл сделал себе имя как самый талантливый борец-вольник среди тяжей. А летом 2021-го юный феномен подтвердил свой статус, завоевав олимпийское золото на Играх в Токио. В финале турнира вольников Стивсон одолел трехкратного чемпиона мира Гено Петриашвили — 10−8. На тот момент американцу был всего 21 год.
Спустя несколько лет Стивсон принял решение перебраться в ММА, а помогать ему в переходе вызвался Джон Джонс — величайший боец в истории UFC. Бывший чемпион в двух дивизионах и обладатель олимпийского золота работают вместе в зале знаменитого специалиста Грэга Джексона. Также среди тех, кто помогает Стивсону освоить полноценный переход в смешанные единоборства, значится легенда джиу-джитсу и грэпплинга Гордон Райан. Поработав в такой мощной компании пару лет, олимпийский чемпион Токио окончательно решил попробовать свои силы в ММА и в 2025-м дебютировал как профессионал.
С тех пор Стивсон провел три боя, и досрочно победил в каждом из них. Правда, стоит отметить, что соперников Гейблу подобрали, мягко говоря, не самых опасных. Уго Лезама, Кевин Хейн, Брейден Питерсон — едва ли вы слышали об этих людях ранее. Кроме того, все эти поединки молодой американец провел в не самых статусных организациях — LFA, Anthony Pettis FC и MFL. Тем не менее, не стоит критиковать за это Стивсона. Как боец, не имеющий опыта в профи, он поступил вполне мудро, решив начать карьеру с разогревочных поединков.
Теперь же Стивсону предстоит дебютировать в UFC, и это, конечно, совсем другой уровень. Хотя и тут, надо отметить, Гейбла не собираются сразу же бросать в пекло. Для начала олимпийскому чемпиону предстоит пройти испытание в лице соотечественника Элиши Эллисона. На счету этого тяжа семь выступлений, в которых он одержал пять побед и дважды уступил. В UFC Эллисон дрался пока лишь один раз: в сентябре 2025-го он был отправлен в нокаут Брандо Перичичем уже в первом раунде.
Кажется, Стивсона собираются вести медленно и аккуратно, что абсолютно нормально. Парню всего 26, и у него явно огромный потенциал, если учесть его бэкграунд. Тем не менее, талант Гейбла именно в ММА еще предстоит раскрыть, и чтобы этот процесс прошел штатно, необходимо создать соответствующие условия. На Стивсона явно рассчитывают как на потенциальную звезду UFC, однако сверкать Гейблу предстоит едва ли в самое ближайшее время. Хорошо если к своему пику тяжеловес подойдет хотя бы ближе к концу следующего года.