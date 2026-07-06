125-килограммовый чемпион Олимпиады врывается в UFC. Стивсон дебютирует в лиге на турнире с Макгрегором

Теперь же Стивсону предстоит дебютировать в UFC, и это, конечно, совсем другой уровень. Хотя и тут, надо отметить, Гейбла не собираются сразу же бросать в пекло. Для начала олимпийскому чемпиону предстоит пройти испытание в лице соотечественника Элиши Эллисона. На счету этого тяжа семь выступлений, в которых он одержал пять побед и дважды уступил. В UFC Эллисон дрался пока лишь один раз: в сентябре 2025-го он был отправлен в нокаут Брандо Перичичем уже в первом раунде.