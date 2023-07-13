МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.
Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.
ТАСС, 13 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.
Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.
В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».
МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.