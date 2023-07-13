МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

ТАСС, 13 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».