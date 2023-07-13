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16:05 (мск), источник: ТАСС

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 13 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

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