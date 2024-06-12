Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия Игр БРИКС

Всё это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнёрских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга.

Отмечу, что Спортивные игры под эгидой нашей организации — важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растёт. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, Игры станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития.