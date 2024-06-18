Ростовчанка Ольга Вовк выиграла серебро на Играх БРИКС

«Еще одна “ростовская” медаль внесена в протокол соревнований. На этот раз по легкой атлетике: Ольга Вовк финишировала второй в забеге на дистанции 5000 метров», — сказано в сообщении.

Напомним, что VI Игры БРИКС — межгосударственного объединения, союза пяти государств (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР), — проходят в Казани.

Ранее мы сообщали, что воспитанник школы «Гребной канал “Дон” Максим Каратаев из Ростова-на-Дону примет участие в Играх БРИКС.

Также мы писали, что гимнаст из Ростова Никита Нагорный завоевал золотую медаль на Играх БРИКС.