09:12 (мск), источник: Don24.ru

Ростовчанка Ольга Вовк выиграла серебро на Играх БРИКС

Ростовская область, 18 июня 2024. DON24.RU. Ростовчанка Ольга Вовк выиграла серебро на Играх БРИКС. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

«Еще одна “ростовская” медаль внесена в протокол соревнований. На этот раз по легкой атлетике: Ольга Вовк финишировала второй в забеге на дистанции 5000 метров», — сказано в сообщении.

Напомним, что VI Игры БРИКС — межгосударственного объединения, союза пяти государств (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР), — проходят в Казани.

Ранее мы сообщали, что воспитанник школы «Гребной канал “Дон” Максим Каратаев из Ростова-на-Дону примет участие в Играх БРИКС.

Также мы писали, что гимнаст из Ростова Никита Нагорный завоевал золотую медаль на Играх БРИКС.

Еще одна донская спортсменка — Юлия Ефимова — получила нейтральный статус и сможет выступить на Олимпиаде в Париже.

Читайте также от «Don24.ru»
Адвокат: Тела убитых в Ростове боевиков не станут выдавать родственникам
Фоторепортаж о захвате заложников в Ростове
В НАТО проговорились об истинной цели ударов ВСУ вглубь России
Стали известны подробности о боевиках, захвативших заложников в Ростове
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь