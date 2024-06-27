МОК продолжает пытать российский спорт. Новый список допущенных на ОИ-2024 нейтралов | Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет опубликовал вторую часть списка нейтральных спортсменов, получивших право выступить на Играх-2024 в Париже. Отличия от первого списка — минимальные. И часть тех, кто допущен, уже успели объявить, что не собираются участвовать в Олимпиаде.

Сначала — первый список, который был опубликован 15 июня. В нём значились 14 нейтралов с российским паспортом:

Александр Власов, Тамара Дронова, Алёна Иванченко (все — велоспорт);

Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Алан Остаев, Алина Касабиева, Наталья Малышева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (все — борьба);

Анжела Бладцева (прыжки на батуте).

Теперь второй список, в котором МОК частично указал спортсменов, которые согласились участвовать в Олимпиаде, и тех, кто отказался участвовать, несмотря на пройденную фильтрационную комиссию.

По сравнению с первым списком, в шоссейных велогонках Александра Власова заменил Глеб Сырица. Об этой замене стали говорить сразу после отказа Власова ехать в Париж, она была запланирована.

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В борьбе Вероника Чумикова отказалась участвовать в Олимпийских играх на условиях МОК и не стала подписывать декларацию. Заменить её теперь уже не удастся. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили говорил, что «почти все получившие допуск спортсмены подписали документы об участии». Почти, но не все.

Добавился ещё один вид спорта — большой теннис. И список МОК выглядит следующим образом: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.

Но это не окончательный вариант теннисного состава нейтралов из России. Ведь Рублёв, Хачанов, Касаткина, Самсонова ехать в Париж отказались. Итоговый состав по версии Федерации тенниса России должен выглядеть так: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер. Но четверым спортсменам ещё нужно получить допуск от МОК.

По сравнению с первым списком, добавились также академическая гребля, пулевая стрельба и современное пятиборье, в которых нет участников из России. Но это не значит, что наших спортсменов не допустили — они изначально не отбирались.

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Кого ждать ещё?

Как минимум дзюдоистов и пловца Евгения Сомова — они свои нормативы выполнили. А ещё — пятёрку выполнивших норматив спортсменов в гребле на байдарках и каноэ.

На данный момент всего 17 спортсменов с российским паспортом в четырёх видах спорта получили от МОК допуск для участия в Олимпиаде.

В ближайшие дни будет опубликован ещё один список (МОК, правда, может растянуть удовольствие на несколько публикаций). Видимо, окончательный.

Но в лучшем случае в Париже выступят не более 39 спортсменов из России — при условии, что всех допустят и все подпишут соответствующий документ. Игры-2024 стартуют через месяц.