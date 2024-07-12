Открытая не для всех: как пройдет летняя Олимпиада — 2024 | Источник: Reuters

26 июля в Париже стартуют тридцать третьи Олимпийские игры. В декабре 2023 года МОК после долгих месяцев проволочек и громких заявлений разрешил индивидуальным российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, но в нейтральном статусе и на строгих условиях. При этом команды к Играм допущены не будут. В результате ряд спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Пока известно, что на игры приглашены 15 россиян, однако список может быть сокращен. Где будут проходить соревнования, сколько стоят билеты, какой талисман и на каких условиях будут выступать российские атлеты — разбирались «Известия».

Когда пройдут XXXIII Олимпийские игры — 2024

Торжественная церемония открытия Летней олимпиады-2024 пройдет в Париже вечером 26 июля. Фактически соревнования начнутся на два дня раньше, 24 июля, а завершатся 11 августа. Паралимпийске игры стартуют там же 28 августа и завершатся 8 сентября 2024 года. На церемонии закрытия эстафета будет передана США, Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

Франция принимает Летнюю олимпиаду в третий раз. Впервые она прошла в Париже в 1900 году, а второй раз — ровно за сто лет до нынешних Игр — в 1924 году. В 1900 году участие в соревнованиях впервые приняли женщины, а среди видов спорта были гонки на воздушном шаре, подводное плавание и крикет. В 1924 году Игры в последний раз готовил Пьер де Кубертен — идеолог и инициатор возобновления летних олимпиад.

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Париж, Версаль и Таити: где пройдет Летняя олимпиада — 2024

Основные соревнования 33-й Летней олимпиады пройдут в Париже. Помимо французской столицы Игры примут соседние департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени. Конный спорт и шоссейные велогонки стартуют в Версале. Футбольные турниры пройдут на стадионах в Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене, Ницце и Марселе. Соревнования серфингистов проведут во Французской Полинезии, на Таити. Это самое удаленное от города-организатора место проведения соревнований в истории Игр. За проведение соревнований Таити спорил с четырьмя землями материковой Франции: Биаррицем, Лакано, Ландо и Ля Торшем.

Какие виды спорта и медали разыграют на Олимпиаде — 2024 в Париже

Участие в олимпиаде примут команды из 208 стран — включая спортсменов из России и Белоруссии, а также олимпийская сборная беженцев. Всего на Играх — 2024 будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые олимпийцы будут соревноваться в брейкинге (уличные спортивные танцы). Во второй раз пройдут состязания по серфингу, скейтбордингу и спортивному скалолазанию.

«Мы определили четкий приоритет, а именно — представить виды спорта, которые особенно популярны у молодежи. При этом учесть тенденцию урбанизации спорта», — пояснил выбор глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Талисман летней Олимпиады в Париже

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр станут красные фригийские колпаки по имени Фриги — символ Французской Республики. Как пояснили организаторы, больше чем в половине случаев символикой олимпиад становятся животные, очень часто — медведи. Желая отличиться, французы обратились в международному символу, известному с античных времен. На эмблеме Игр в Париже изобразили олимпийский огонь и губы Марианны — национального символа и олицетворения Франции с 1792 года. Девиз 33-й Олимпиады — «Широко открытые Игры». Под ним подразумевается открытость к новым видам спорта и гендерный паритет. В России к слогану отнеслись с иронией. Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов назвал его «издевательским», поскольку присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде до сих пор не подтверждено.

Скандалы на Олимпиаде 2024

Главным скандалом до начала Игр стало состояние Сены, реки в центре Парижа, на которой должна пройти часть соревнований. «Грязная, опасная и вонючая» — французские журналисты не скупились на обидные эпитеты в отношении главной водной артерии Парижа. Качество воды в Сене катастрофическое: она кишит бактериями, в ней плавают нечистоты.

В начале июля власти французской столицы провели исследования и заключили, что река всё-таки пригодна для соревнований.

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Билеты на Олимпиаду во Франции — где купить

Билеты на Игры в Париже уже продаются на официальном сайте. Планируется, что Олимпиаду посетят около 10 млн человек, еще 3,4 млн ждут на Паралимпиаде. Самые дешевые билеты на Игры стоят €24, самые дорогие — €980. По расчетам организаторов, выручка составит около €1,27 млрд.

Впервые в истории Игр для продажи билетов использовалась жеребьевка. Желающие регистрировались на сайте и принимали участие в лотерее, а победители получали право купить персонализированный пакет билетов Make Your Games («Составь свои Игры»).

Весной и летом 2024 года на фоне недовольства населения высокими ценами на билеты на Олимпийские игры власти Франции раздали 8 тыс. бесплатных, чтобы поддержать идею «народности» соревнований. Половина из них была приобретена самим городом, остальные билеты были профинансированы метрополией Большого Парижа и организационным комитетом турнира.

Бюджет Олимпиады — 2024 несколько раз увеличивался. В последний раз — в ноябре 2022 года — он вырос на 10% на фоне инфляции. Совокупно на мероприятия планируется потратить около €8,7 млрд евро против изначальных €6,8 млрд, однако цены могут вырасти еще. Для сравнения, предыдущая Олимпиада в Токио обошлась стране больше, чем в €15 млрд.

Летняя Олимпиада — 2024: где смотреть

У России есть право на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год, посмотреть Игры можно будет на «Первом канале». Права на трансляцию были куплены по отдельному тендеру, инициированному российской компанией «Телеспорт». Также Игры можно будет посмотреть на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).

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Россияне на Летней олимпиаде — 2024

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях. По данным МОК на сегодня, отбор на соревнования прошли 15 спортсменов из России, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Однако финальное число спортсменов может измениться.

Многие российские спортсмены отказались принимать участие в Играх из-за дискриминационных решений комиссии МОК по допуску. Так, протест заявила федерация спортивной борьбы, федерация дзюдо, а также многие ведущие теннисисты.

Ранее в МОК заявили, что для допуска спортсменов будут применяться такие же строгие условия, как и при их отборе на Игры. Им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются вспомогательному персоналу.

В ОКР заявили, что комитет завершил выплату денег спортсменам, которые не смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже. Всего это 245 атлетов.

«Это и те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал он «РИА Новости».

Вопрос о том, будут ли российские и белорусские атлеты выступать на Олимпиаде-2024, решался с начала 2022 года. Поначалу МОК выступал за присутствие россиян, однако несколько стран — в том числе Польша, страны Балтии и Украина — пригрозили бойкотом Игр в случае, если на них пригласят российских спортсменов. «Совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, в том числе отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и Национальным олимпийским комитетом, и полное соблюдение антидопинговых правил», — пояснили в МОК.

Стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования 2 февраля поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает. Среди тех, кто выступил за присутствие россиян — ООН и президент страны-хозяйки Игр Эмманюэль Макрон.

Отечественные атлеты принимали участие в 20 летних Олимпийских играх, представляя Российскую империю, СССР и Российскую Федерацию. В последний раз Игры прошли в Токио в 2021 году (их перенесли на год в связи с пандемией коронавируса. Россияне выступали под нейтральным флагом ОКР без российской символики и заняли пятое место в общем медальном зачете. ОКР представляли 336 атлетов в 26 видах спорта.