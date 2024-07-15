Спортсменов из США на Олимпиаде будет в 40 раз больше россиян. Так и планировалось? | Источник: Getty Images

До старта Олимпиады в Париже всего 11 дней, и в большинстве видов спорта опубликованы окончательные списки участников. Как показывает опыт, организаторы будут их «допиливать» до последнего дня (возможны перераспределения путевок после отказов из-за травм и прочих уважительных причин). Однако основные тенденции ясны. И главная из них — сборная США сохранила статус самой многочисленной делегации, который удерживает с 2012 года. Пока в заявке американцев 593 атлета, но по итогу их наверняка будет более 600. При этом Россия и Белоруссия из-за политических критериев МОК по сравнению с Токио-2020 уступили другим сборным более 400 квот.

Куда девались российские квоты

Одной из самых многочисленных сборных на любых Играх традиционно являются хозяева. Основная причина — автоматический допуск местных спортсменов в командных видах спорта, что добавляет стране несколько десятков участников. Плюс местные квоты существуют в индивидуальных видах. Сейчас мы видим, что французы увеличили свою делегацию по сравнению с Токио на 200 человек. У них самая большая команда в истории, хотя до американцев они все равно не достали (правда, еще не вечер). Еще один важный фактор — олимпийская программа меняется под давлением американского лобби практически в любом новом виде спорта — серьезное представительство спортсменов из США, претендующих на высокие места.

Сборная Китая уже много лет самая эффективная. При скромной численности по сравнению с ведущими державами китайцы с 2000 года неизменно финишируют в топ-3 медальной таблицы. Также обращает внимание несоразмерное представительство Индии. Самая населенная страна мира, несмотря на свой прогресс во многих видах спорта, по-прежнему имеет на Олимпиаде в два раза меньше путевок, чем, к примеру, Нидерланды — государство, в котором живет в 80 (!) раз меньше людей. И здесь даже не приходится гадать, чьи интересы лоббируют МОК и международные федерации.

По поводу причин резкого сокращения российской и белорусской делегаций написано много. Вопрос теперь в том, кто выиграл от этих незаконных действий. Из крупных спортивных держав — скорее всего, никто. Заметное увеличение заявок из топов наблюдается только у Испании. При этом надо понимать, что Израиль, который многие призывали отстранить от Игр-2024, везет в Париж 88 атлетов (в Токио было 90), а Украина, которая во время эстафеты огня проводит во Франции многочисленные антироссийские манифестации, пока заявила 138 человек (три года назад было 158). В общем, основная масса наших мест растеклась по небольшим сборным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

США нацелились на 120 медалей

То, что многие олимпийские турниры без топовых российских спортсменов теряют моральное право считаться сильнейшими, — несомненно. Однако безобразие с допуском россиян началось еще в 2016 году, так что превращение Игр в междусобойчик держав западного лагеря — давняя тенденция. Спонсоры МОК хотят видеть на соревнованиях в первую очередь американские победы. И движение в этом направлении особенно заметно. Правда, в Токио у сборной США случилась серия провалов в легкой атлетике и в игровых видах спорта. Так что первое медальное место у китайцев было вырвано в последний день. Однако в Париже все идет к более уверенной и комфортной победе.

Агентство Gracenote, которое давно с переменным успехом занимается медальными прогнозами на Олимпиады, полагает, что американцам по силам перешагнуть в Париже важный психологический рубеж в 120 наград. И это притом что для любой другой сборной, кроме китайской, показатель медалей в 60+ является пределом мечтаний. И подобная ситуация, увы, превращает представителей остальных наций в фон для побед американских чемпионов. Конечно, одна из причин здесь в том, что в США многие виды спорта находятся на очень высоком уровне. Но сказываются и момент формирования олимпийской программы, и комфортные условия олимпийского отбора, и антидопинговые послабления…

Что касается медальных перспектив Парижа для 15 атлетов с российским паспортом, то официальные подсчеты вестись не будут (это МОК оговорил отдельно), и Gracenote своих прогнозов, конечно, не сделал. Всем нашим ребятам желаем на Играх-2024 успеха, но, объективно говоря, без единоборств (МОК устроил глобальную чистку российских заявок, после чего борцы и дзюдоисты снялись в полном составе, а тхэквондисты не получили ни одного допуска) любая российская медаль будет большим достижением. Даже в теннисе, где у нас собрана почти половина от общего состава, среди главных фаворитов россиян нет. Собственно, этого, видимо, и добивался Томас Бах. Чем меньше в Париже будут говорить о России — тем лучше для организаторов Игр.