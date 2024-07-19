Немецкий ARD выпустил фильм про допинговую систему Испании, WADA расследует дело

Во главе редакции выступил знаменитый автор фильмов о допинге в российском спорте журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт.

В фильме рассказывается об Испании, которая якобы скопировала допинговую систему недавно развалившегося Восточного блока, чтобы завоевать как можно больше медалей на Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Барселоне (Испания). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит расследование дела.