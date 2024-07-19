18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий ARD выпустил фильм про допинговую систему Испании, WADA расследует дело

На немецком телеканале ARD вышел документальный фильм про допинговую систему Испании в 1990-х годах под названием «Грязные игры».

Источник: Reuters

Во главе редакции выступил знаменитый автор фильмов о допинге в российском спорте журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт.

В фильме рассказывается об Испании, которая якобы скопировала допинговую систему недавно развалившегося Восточного блока, чтобы завоевать как можно больше медалей на Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Барселоне (Испания). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит расследование дела.

«WADA может подтвердить, что несколько месяцев назад его независимый департамент разведки и расследований начал расследование предполагаемых нарушений в испанском спорте. Поскольку расследование продолжается, WADA не может дать дальнейших комментариев», — приводит слова представителей пресс-службы WADA «РИА Новости Спорт».

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