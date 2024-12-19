В РУСАДА рассказали, как отстранили спортсмена на 6 лет после его отказа выдать тренера

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Один из российских спортсменов высокого уровня получил шестилетнюю дисквалификацию за использование допинга после того, как отказался официально подтвердить причастность своего тренера к факту нарушения антидопинговых правил. Об этом на совещании Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое посвящено загрязненным биологическим активным добавкам (БАД), рассказала начальник отдела по обработке результатов РУСАДА Валерия Герман.
«У нас была ситуация, когда спортсмены приобретали загрязненные БАДы у тренеров, после чего употребляли на протяжении долгого времени, — рассказала Герман. — У нас был случай, когда спортсмен, использовавший конкретно один БАД, не захотел представлять нам информацию о том, что он получал добавку именно от своего тренера, из-за боязни подставить его. Каково было наше удивление, когда этот спортсмен, атлет международного уровня и довольно высокого класса, принял на себя шестилетнюю дисквалификацию лишь за то, что он не захотел отправить на исследование употреблявшуюся им добавку. И, самое главное, из-за отказа сказать, откуда он взял этот БАД».
«У нас уже были подобные случаи, и мы знали, что спортсмены берут БАД именно у этого тренера. Но именно этот спортсмен не захотел нам все подробно рассказывать. Очень грустно было, и мы до сих пор помним этот случай. Ведь человек получил целых шесть лет», — добавила Герман.
По словам начальника отдела по обработке результатов, спортсмены употребляют БАДы для улучшения своих результатов, а производители БАДов и спортивного питания обещают невероятный эффект после их употребления или уверенное поддержание организма в соревновательном тонусе. Но бывают случаи, когда в БАДах обнаруживаются запрещенные вещества, которые производитель не указывает на этикетках.
РУСАДА изначально рекомендует не принимать любые биологически активные добавки. Спортсмены несут ответственность за нарушение антидопинговых правил даже в том случае, если запрещенное вещество попало в их организм непреднамеренно.