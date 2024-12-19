В РУСАДА рассказали, как отстранили спортсмена на 6 лет после его отказа выдать тренера

«У нас была ситуация, когда спортсмены приобретали загрязненные БАДы у тренеров, после чего употребляли на протяжении долгого времени, — рассказала Герман. — У нас был случай, когда спортсмен, использовавший конкретно один БАД, не захотел представлять нам информацию о том, что он получал добавку именно от своего тренера, из-за боязни подставить его. Каково было наше удивление, когда этот спортсмен, атлет международного уровня и довольно высокого класса, принял на себя шестилетнюю дисквалификацию лишь за то, что он не захотел отправить на исследование употреблявшуюся им добавку. И, самое главное, из-за отказа сказать, откуда он взял этот БАД».