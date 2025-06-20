Минспорт объявил о возрождении общества «Буревестник»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство спорта возродит спортивное общество «Буревестник» для проведения студенческих соревнований. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
«В наших планах вместе с Российским спортивным студенческим союзом создать зонтичную организацию, возродить общество “Буревестник”. И запустить многоступенчатую систему студенческих лиг», — сказал Дегтярев.
Добровольное спортивное общество «Буревестник», объединившее спортсменов, представляющих организации профсоюзов, государственной торговли, книжной торговли, потребкооперации, центра общественного питания и внешней торговли, было создано в 1936 году. В то время физкультурные коллективы вузов включались в различные ДСО в зависимости от профессиональной деятельности: медицинские вузы входили в ДСО «Медик», педагогические — в ДСО «Учитель», вузы связи — в ДСО «Молния», работники школ и научных заведений — в ДСО «Наука». В апреле 1955 года эти пять спортивных обществ профсоюзов объединились под эгидой «Буревестника», в октябре 1957-го ему был присвоен статус единого Студенческого добровольного спортивного общества. В 1959 году СДСО «Буревестник» вошел в состав Международной федерации университетского спорта (FISU), став представителем СССР в этой организации.
В феврале 1987-го было принято решение о создании единого Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (ВДФСО), которое в итоге привело к резкому сокращению количества спортивных клубов, клубов физической культуры и детских юношеских спортивных школ. В 1991 году «Буревестник» был воссоздан как Всероссийская ассоциация студенческого спорта, а в 1993 году на его основе был создан Российский студенческий спортивный союз — общероссийское общественное объединение спортивных клубов и коллективов физической культуры высших и средних специальных учебных заведений.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.