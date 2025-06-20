Минспорт объявил о возрождении общества «Буревестник»

Добровольное спортивное общество «Буревестник», объединившее спортсменов, представляющих организации профсоюзов, государственной торговли, книжной торговли, потребкооперации, центра общественного питания и внешней торговли, было создано в 1936 году. В то время физкультурные коллективы вузов включались в различные ДСО в зависимости от профессиональной деятельности: медицинские вузы входили в ДСО «Медик», педагогические — в ДСО «Учитель», вузы связи — в ДСО «Молния», работники школ и научных заведений — в ДСО «Наука». В апреле 1955 года эти пять спортивных обществ профсоюзов объединились под эгидой «Буревестника», в октябре 1957-го ему был присвоен статус единого Студенческого добровольного спортивного общества. В 1959 году СДСО «Буревестник» вошел в состав Международной федерации университетского спорта (FISU), став представителем СССР в этой организации.