Министр спорта Сербии заявил, что к России дружелюбно настроены около 20 федераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Дружелюбное отношение к России выражают около 20 международных спортивных федераций, при этом 10 из них открыты к сотрудничеству. Об этом на сессии «Спорт как универсальный язык диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта Сербии Зоран Гайич.
«Есть примерно 20 федераций, который выражают хорошее отношение к российским организациям, порядка 10 хотят сотрудничать», — сказал Гайич.
«Когда все приходят голосовать для решения [по допуску россиян], то все резко меняется. Мы вечером с ними дружимся по гостиницам, они все понимают, говорят, что спорт должен объединять, но завтра все меняется. Я ей желаю всего хорошего и успеха, но, если честно, не верю [что что-то изменится]», — заключил министр спорта Сербии, говоря о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Российские спортсмены с 2022 года на основании рекомендаций МОК лишены возможности выступать под флагом страны, в преимущественно зимних видах спорта сохраняется их полное отстранение. В октябре 2023 года Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен на неопределенный срок.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.