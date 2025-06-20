Министр спорта Сербии заявил, что к России дружелюбно настроены около 20 федераций

«Когда все приходят голосовать для решения [по допуску россиян], то все резко меняется. Мы вечером с ними дружимся по гостиницам, они все понимают, говорят, что спорт должен объединять, но завтра все меняется. Я ей желаю всего хорошего и успеха, но, если честно, не верю [что что-то изменится]», — заключил министр спорта Сербии, говоря о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.