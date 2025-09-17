До объявления в розыск Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов

Следствие установило, что Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыла в Москву в декабре 2014 года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии, а в январе 2016 года Родченков уехал в США и стал информатором WADA, расследовавшего дело об использовании допинга в российской легкой атлетике.