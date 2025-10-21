Монсон рассказал, кто влияет на вопрос допуска россиян до турниров

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что США контролируют все спортивные комитеты и влияют на вопрос допуска российских атлетов до международных турниров.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. В летней Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх выступили только 15 спортсменов.
«Спорт является одним из главных козырей России. Она сильна в легкой атлетике, гимнастике, конькобежном спорте и во многих других видах. Но Соединенные Штаты контролируют все основные комитеты за исключением ММА. И заметьте, в UFC, Bellator Россия абсолютно доминирует. Надеюсь, на следующем саммите, когда Дональд Трамп и Владимир Путин соберутся вместе, они смогут сгладить эти разногласия, чтобы Россия могла участвовать в международных соревнованиях, а также положить конец политическим вопросам», — сказал Монсон.