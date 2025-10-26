Жители Мюнхена проголосовали за выдвижение города кандидатом на Олимпиаду

Право проголосовать на референдуме имели около 1,1 млн жителей Мюнхена. Воскресное голосование стало первым этапом на пути города к Играм. Сначала Мюнхену нужно будет опередить своих германских конкурентов. Гамбург и Рейн-Рур с Килем как потенциальным местом проведения соревнований по парусному спорту проведут свои референдумы по вопросу подачи заявок. В Берлине он не предусмотрен, там организуют лишь сбор подписей в поддержку выдвижения столицы ФРГ. После этого Германский олимпийский спортивный союз (DOSB) осенью 2026 года окончательно определится с кандидатом от страны. Выбор столицы Олимпиады будет сделан Международным олимпийским комитетом.