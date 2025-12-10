Ричмонд
Глава МОК четко ответила украинскому журналисту на вопросы про Россию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри на встрече с представителями СМИ резко ответила на вопрос украинского журналиста о несоответствии критериям российских спортсменов. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

«Процесс, который шел перед Олимпиадой в Париже, был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, у нас есть Джеймс Маклеод (директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами. — “Газета.Ru”), мы ее рассмотрим», — заявила она.

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

