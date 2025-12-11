МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от рекомендации для международных спортивных федераций, касающейся запрета на проведение соревнований на территории Белоруссии, говорится в заявлении на сайте МОК.
В четверг в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит.
«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию», — говорится в заявлении.
Рекомендация о запрете на проведение международных спортивных соревнований в России и Белоруссии действовала с 2022 года.
