Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК разрешил проводить соревнования в Белоруссии

МОК разрешил проводить соревнования на территории Белоруссии, но не России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от рекомендации для международных спортивных федераций, касающейся запрета на проведение соревнований на территории Белоруссии, говорится в заявлении на сайте МОК.

В четверг в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит.

«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Белоруссию», — говорится в заявлении.

Рекомендация о запрете на проведение международных спортивных соревнований в России и Белоруссии действовала с 2022 года.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше