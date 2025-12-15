На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит Мэрайя Кэри

Церемония открытия пройдет одновременно сразу на четырех площадках — на стадионе «Сан-Сиро», а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что станет первым подобным случаем в истории Олимпийских игр. Подробности шоу пока не раскрываются. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от €260 до €2 тыс.