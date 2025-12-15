На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит Мэрайя Кэри

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщил оргкомитет Игр.
Там указали, что Кэри, «признанная во всем мире благодаря своему уникальному голосу и творчеству, объединяющему поколения и культуры», полностью воплощает эмоциональный настрой подготовки к Играм. Темой церемонии открытия станет «Гармония», добавили организаторы.
Церемония открытия пройдет одновременно сразу на четырех площадках — на стадионе «Сан-Сиро», а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что станет первым подобным случаем в истории Олимпийских игр. Подробности шоу пока не раскрываются. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от €260 до €2 тыс.