Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит Мэрайя Кэри

Соревнования пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: AP 2024

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщил оргкомитет Игр.

Там указали, что Кэри, «признанная во всем мире благодаря своему уникальному голосу и творчеству, объединяющему поколения и культуры», полностью воплощает эмоциональный настрой подготовки к Играм. Темой церемонии открытия станет «Гармония», добавили организаторы.

Церемония открытия пройдет одновременно сразу на четырех площадках — на стадионе «Сан-Сиро», а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что станет первым подобным случаем в истории Олимпийских игр. Подробности шоу пока не раскрываются. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от €260 до €2 тыс.