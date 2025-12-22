Стали известны первые номинанты на премию НОК Беларуси

Церемония вручения статуэток пройдет в столице 24 декабря. НОК Беларуси отметит достижения выдающихся атлетов и тренеров специальными наградами в пяти номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка», «Лучший тренер», «Лучшая команда» и «Прорыв года». Сегодня организаторы премии объявили номинантов в первых трех категориях.
В номинации «Лучший спортсмен» представлены Иван Литвинович (прыжки на батуте), Евгений Золотой (академическая гребля) и Антон Смольский (биатлон). За звание лучшей спортсменки года поспорят Алина Горносько (художественная гимнастика), Арина Соболенко (теннис) и Василина Хондошко (синхронное плавание). В топ-3 категории «Лучший тренер» вошли Николас Альварадо (пляжный футбол), Ольга Власова (прыжки на батуте) и Виталий Белый (академическая гребля).