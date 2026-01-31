CAS признал законным решение отдать квоту российской саночнице Олесик

РИМ, 31 января. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Ирландской федерации санного спорта (ILF) на решение предоставить квоту на Олимпийские игры россиянке Дарье Олесик вместо ирландки Эльзы Десмонд. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Было постановлено, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает споры, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр.
Об апелляции ILF в CAS стало известно 30 января. В заявлении ирландской организации утверждалось, что Международная федерация санного спорта незаконно лишила Десмонд возможности выступить на Олимпийских играх. а ILF выступила с просьбой выделить еще одно место для отечественной спортсменки.
Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. На Играх выступят 13 российских спортсменов. Они примут участие в нейтральном статусе.