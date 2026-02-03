Футбольный турнир Олимпиады 2028 года пройдет в семи городах

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Футбольный турнир летних Олимпийских игр 2028 года пройдет в семи городах США. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Игры запланированы в Нью-Йорке, Колумбусе (штат Огайо), Нэшвилле (штат Теннесси), Сент-Луисе (штат Миссури), Сан-Хосе и Сан-Диего (оба — штат Калифорния). Финальные матчи женского и мужского турниров пройдут в Пасадене (штат Калифорния).
Финальный матч мужского олимпийского турнира запланирован на 28 июля 2028 года, женский финал состоится на следующий день. Олимпиада 2028 года пройдет с 14 по 30 июля.
