На открытие Игр до сих пор не реализовали все билеты из-за низкого спроса

В Италии устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии вынуждены продавать два билета по цене одного на церемонию открытия из-за отсутствия спроса, сообщает La Repubblica.

Церемония открытия Олимпиады должна пройти на миланском футбольном стадионе «Сан-Сиро» в пятницу, 6 февраля. За два дня до мероприятия билеты практически во всех категориях почти на 10 тысяч мест остаются не раскупленными.

В связи с этим оргкомитет Игр был вынужден запустить акцию с промокодом, позволяющим при покупке одного билета (стоимость от 260 до 2026 евро) получить второй в подарок. Предложение было отправлено различным пользователям, оно было также включено в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».

Ранее подобная акция проводилась для людей моложе 26 лет, однако сейчас она расширена и на другие категории. На прошлой неделе организаторы также организовали скидку для волонтеров, которые могли приобрести четыре билета по 26 евро каждый. Отмечается, что организаторы рассчитывают на ажиотаж в последний момент.

Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что нейтральные атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии.