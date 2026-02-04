На открытие Игр до сих пор не реализовали все билеты из-за низкого спроса

Ранее подобная акция проводилась для людей моложе 26 лет, однако сейчас она расширена и на другие категории. На прошлой неделе организаторы также организовали скидку для волонтеров, которые могли приобрести четыре билета по 26 евро каждый. Отмечается, что организаторы рассчитывают на ажиотаж в последний момент.