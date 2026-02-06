Губерниев отреагировал на заявление Фетисова: «Получается, я вдвойне предатель???»

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Фетисов.
«Ого, а я еще биатлон без наших хотел посмотреть!!! Получается, я вдвойне предатель??? “— написал Губерниев в своем телеграм-канале.
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.