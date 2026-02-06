Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев отреагировал на заявление Фетисова: «Получается, я вдвойне предатель???»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление двукратного олимпийского чемпиона Вячелава Фетисова, который считает предательством просмотр хоккея на Олимпиаде на фоне отстранения сборной России.

Источник: Sport24

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Фетисов.

«Ого, а я еще биатлон без наших хотел посмотреть!!! Получается, я вдвойне предатель??? “— написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.