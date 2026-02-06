Олимпийский комитет Финляндии осудил Россию перед Олимпиадой: «Не время для возвращения на международные турниры»

Напомним, что с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры. Всего на Олимпиаде выступят 13 россиян в нейтральном статусе в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова).
— Какова позиция Олимпийского комитета Финляндии перед Олимпийскими играми в отношении участия российских спортсменов, включая выступление в нейтральном статусе? Существуют ли какие-либо внутренние рекомендации или указания для финских спортсменов по поводу общения, взаимодействия или поведения по отношению к российским спортсменам во время Игр?
— Олимпийский комитет Финляндии решительно осуждает действия России на Украине и считает, что сейчас не время для возвращения российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным соревнованиям.
В тех случаях, если российские или белорусские спортсмены допускаются к соревнованиям в нейтральном статусе и без национальных символов, решение об участии финских спортсменов принимается соответствующими национальными спортивными федерациями, а в рамках олимпийского движения — Олимпийским комитетом Финляндии.
Олимпийский комитет Финляндии не устанавливает отдельных внутренних инструкций для финских спортсменов в части общения или взаимодействия с другими спортсменами сверх действующих правил и рекомендаций Международного олимпийского комитета и международных федераций, — сказала Ларйомаа в комментарии корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.