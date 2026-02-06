Спортсмены из России все-таки будут на церемонии открытия Олимпиады. Некоторых даже выбрали знаменосцами

На церемонии открытия Олимпиады-2026 в Италии не будет делегации российских атлетов. Они выступают на турнире в нейтральном статусе, и им запрещено посещать данное мероприятия. Да и флага у них все равно нет.
Несмотря на то, что никто из сборной России не сможет пронести флаг на открытии ОИ, наши все равно будут активно это делать. Просто в руках спортсмены понесут флаги других стран, за которые или всегда выступали, или делают это с недавнего времени.
Мы собрали всех тех, кого назначили знаменосцами на Игры.
Диана Дэвис и Лука Берулава (Грузия)
Дэвис не так давно выступала за сборную России, а с 2023-го представляет Грузию в танцах на льду с Глебом Смолкиным. И именно ей доверили нести флаг на церемонии открытия.
Делать она это будет не одна. Пару ей составит еще один фигурист с российским прошлым. Берулава родился в Москве, но потом оказался в Грузии, за которую и катается в паре с Анастасией Метелкиной. Кстати, она тоже из России.
Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения)
Акопова и Рахманин катаются вместе с 2020 года, а выступают за Армению с 2025 года. И вот так быстро, несмотря на отсутствие крупных титулов, их решили выбрать знаменосцами на Олимпийских играх.
Елизавета Хлусович (Молдавия)
Лыжница и биатлонистка, совмещающая два вида спорта, Хлусович (родилась в России) — одна из самых молодых в составе сборной Молдавии на Играх-2026. Помимо нее, этот статус принадлежит и лыжнику Юлиану Лукину. И вот именно им в команде решили дать возможность пронести флаг страны на открытии ОИ.
Интересно, что у Хлусович это становится семейной традицией. Ее мама — биатлонистка Наталья Левченкова — была знаменосцем на Олимпиаде от Молдавии 20 лет назад.
Владимир Литвинцев и Анастасия Папатома (Азербайджан)
Фигурист Литвинцев с 2018 года катается за Азербайджан. И на Играх в Пекине в 2022 году он уже был знаменосцем. Теперь сделает это снова, но уже в паре с горнолыжницей Папатомой. Она родилась в Москве, до 2025-го имела гражданство Кипра, а сейчас соревнуется за Азербайджан.
Мария Сенюк (Израиль)
Многократная чемпионка Израиля по фигурному катанию — Сенюк — катается не под флагом России с 2019 года. И помимо возможности выступить на ОИ, ей доверили стать знаменосцем команды в Италии. Помогать ей нести флаг будет скелетонист Джаред Файрстоун, который родился в США.
Даниил Ейбог (Узбекистан)
Чемпион Европы по шорт-треку сменил Россию на Узбекистан в 2024 году. И помимо того, что Ейбог отобрался на Олимпиаду, пронесет флаг своей новой команды на церемонии открытия.
Виктория Дмитриева