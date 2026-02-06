Спортсмены из России все-таки будут на церемонии открытия Олимпиады. Некоторых даже выбрали знаменосцами

Фигурист Литвинцев с 2018 года катается за Азербайджан. И на Играх в Пекине в 2022 году он уже был знаменосцем. Теперь сделает это снова, но уже в паре с горнолыжницей Папатомой. Она родилась в Москве, до 2025-го имела гражданство Кипра, а сейчас соревнуется за Азербайджан.