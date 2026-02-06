Ричмонд
Праздник не всегда с тобой: как живет Милан перед стартом ОИ

Репортаж «Известий» о том, на чем сэкономили организаторы Игр-2026 в Италии.

Источник: Reuters

Такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпиады и чемпионаты мира, в последние годы упрощенно можно поделить на два вида. Первый — когда страна хочет показать свои достижения, поднять репутацию и в лепешку разбивается, чтобы впечатлить всех крутым шоу. Это Пекин, Сочи, арабские города, которые полюбили «Формулу-1» и большие футбольные турниры. На другом конце шкалы — сытая, но уже экономящая Европа. Она про круассаны, кофе в обеденный перерыв и комфорт, но траты на социалку вынуждают ее делать Олимпиады, считая деньги. Париж и так красивый — зачем его украшать? По первым ощущениям Милан ближе к Парижу, чем к Пекину.

Как встречают гостей Олимпиады-2026

Недаром Коко Шанель говорила, что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если в Китае власти распорядились, чтобы на каждом перекрестке стоял плакат про Олимпиаду, то в Милане и без того хватает забот. Чтобы найти олимпийскую символику, надо максимально близко приблизиться к объектам проведения Игр.

Но всё равно олимпийское настроение начинается уже в самолете. Пролетая через Азербайджан, у которого на этих Играх всего два спортсмена, был эпизод настоящего межнационального единения. С нами из Баку летел фигурист Владимир Литвинцев — как настоящий азербайджанский спортсмен, он из города Ухта Республики Коми. Ему экипаж по громкой связи пожелал медали на Олимпиаде.

Вообще есть в этом что-то свойственное только XXI веку — стюард по имени Дейвидас желает на английском успеха азербайджанскому фигуристу из Ухты… Впрочем, позже что-то про Игры сказали на азербайджанском, и народ даже похлопал.

Это не про то, что Баку или Пекин лучше Парижа или Милана, — просто они разные. Франция и Италия останутся колыбелью современной цивилизации, продуктом которой стал МОК (пусть его президент и из Зимбабве). Но они не будут убирать мусор ради гостей, стирать граффити со стен, строить красивые новые объекты — в лучшем случае обложат бирюзовым картоном те, что есть.

Это данность. От Игр-2026 в Милане не стоит ждать праздника. Хотя уже были приятные моменты — например, на стойке информации в аэропорту встретил россиянку, которая рассказала, что на работу тут брали всех без дискриминации.

Маленький социальный эксперимент — когда я стал просить на вокзале итальянцев поделиться номером телефона, чтобы подключиться к Wi-Fi, лишь пятый мило ответил мне на английском и не только вбил номер, но и предложил раздать сеть. Уверен, что предыдущие прохожие всё понимали, но не хотели связываться с иностранцем.

Конечно, тут и моя вина — я слабо знаю язык хозяев Игр, в Париже на французском было куда легче. Но ведь это тоже своеобразный краш-тест на способность города впитывать в себя большие потоки «пришельцев». Хотя с ними тут тоже хорошо — за пару часов услышал и китайскую речь, и арабскую, людей всех рас и наций увидел. Все флаги мира в гости к нам. Увы, кроме российского.

Готов ли Милан к Играм

На полу аэропорта Мальпенса наклейки, указывающие путь к стойке приема аккредитованных на Игры журналистов, сотрудников НОК, членов делегаций. Если речь не о команде, которая должна жить в Олимпийской деревне, то предлагаемая логистика вполне стандартна — бесплатный билет на поезд до центрального вокзала Милана и дальше — по навигации, к своему отелю.

В зависимости от срока аккредитации — только на Олимпиаду или еще и на Паралимпиаду — каждому полагается бесплатный проезд в пределах Милана на всех видах общественного транспорта. Для этого достаточно отсканировать QR-код в специальном приложении. Всё работает, с этой точки зрения Милан к приему гостей Игр готов.

Не готов он по погоде: идет дождь, на улице +6−8 градусов, ощущения, что ты прибыл на зимнюю Олимпиаду, вообще нет. Под ногами лужи, над головой туман, по российским меркам это поздний октябрь, а не начало февраля. Если не собираешься работать в горных кластерах, достаточно демисезонной одежды, нужды утепляться нет никакой.

Российские мерки, впрочем, на этих ОИ отсутствуют — как нет и обозначения страны на аккредитации. Это ожидаемо, так было и в Париже. В остальном Италия совершенно спокойно реагирует как на российский паспорт, так и на упоминание страны — в Милане есть станция метро «Москва», ее никто не переименовывал, и даже не собирались.

Главный медиацентр Игр пока еще не развернут полностью, в этом нет нужды, он лишь начинает работу. Впрочем, зайду сразу с козырей — в его продуктовом магазине продается алкоголь, чего не было ни в Токио, ни в Пекине.

Зато нет подарочных наборов, к которым привыкли журналисты на прошлых Играх — обычно это рюкзак c сувенирами внутри. Итальянцы решили обойтись без подобных вещей. Поэтому если хочешь привезти что-то на память об ОИ — прямая дорога в магазин. Не тот, где вино и пиво, а туда, где сувениры и брендированная одежда.

С сувенирами всё понятно — значки, игрушки, всё крутится вокруг персонажей — талисманов Игр — Тины и Мило. Только вот в продаже их пока (или уже?) нет, остались только Фло — маленькие подснежники, еще один символ Олимпиады. Подснежников таких шесть, то есть полный набор маскотов — это восемь игрушек, которые коллекционеру нужно еще постараться найти, некоторые из них достаточно редкие.

Так готов ли Милан? За два дня до открытия по внешним признакам — готов. Но город пока еще не наводнили толпы туристов, прилетающих к церемонии открытия утром 6 февраля. В пресс-центре еще есть свободные места, и волонтеры не устали от одних и тех же вопросов. Пока всё спокойно, Милан готов.

Всё изменится буквально завтра, когда напор и уровень стресса вырастут в разы. И вот тогда станет понятно, готов ли Милан на самом деле.

Дмитрий Кузнецов

