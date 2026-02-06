Праздник не всегда с тобой: как живет Милан перед стартом ОИ

Такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпиады и чемпионаты мира, в последние годы упрощенно можно поделить на два вида. Первый — когда страна хочет показать свои достижения, поднять репутацию и в лепешку разбивается, чтобы впечатлить всех крутым шоу. Это Пекин, Сочи, арабские города, которые полюбили «Формулу-1» и большие футбольные турниры. На другом конце шкалы — сытая, но уже экономящая Европа. Она про круассаны, кофе в обеденный перерыв и комфорт, но траты на социалку вынуждают ее делать Олимпиады, считая деньги. Париж и так красивый — зачем его украшать? По первым ощущениям Милан ближе к Парижу, чем к Пекину.