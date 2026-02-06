Праздник не всегда с тобой: как живет Милан перед стартом ОИ

Такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпиады и чемпионаты мира, в последние годы упрощенно можно поделить на два вида. Первый — когда страна хочет показать свои достижения, поднять репутацию и в лепешку разбивается, чтобы впечатлить всех крутым шоу. Это Пекин, Сочи, арабские города, которые полюбили «Формулу-1» и большие футбольные турниры. На другом конце шкалы — сытая, но уже экономящая Европа. Она про круассаны, кофе в обеденный перерыв и комфорт, но траты на социалку вынуждают ее делать Олимпиады, считая деньги. Париж и так красивый — зачем его украшать? По первым ощущениям Милан ближе к Парижу, чем к Пекину.
Как встречают гостей Олимпиады-2026
Недаром Коко Шанель говорила, что у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если в Китае власти распорядились, чтобы на каждом перекрестке стоял плакат про Олимпиаду, то в Милане и без того хватает забот. Чтобы найти олимпийскую символику, надо максимально близко приблизиться к объектам проведения Игр.
Но всё равно олимпийское настроение начинается уже в самолете. Пролетая через Азербайджан, у которого на этих Играх всего два спортсмена, был эпизод настоящего межнационального единения. С нами из Баку летел фигурист Владимир Литвинцев — как настоящий азербайджанский спортсмен, он из города Ухта Республики Коми. Ему экипаж по громкой связи пожелал медали на Олимпиаде.
Это не про то, что Баку или Пекин лучше Парижа или Милана, — просто они разные. Франция и Италия останутся колыбелью современной цивилизации, продуктом которой стал МОК (пусть его президент и из Зимбабве). Но они не будут убирать мусор ради гостей, стирать граффити со стен, строить красивые новые объекты — в лучшем случае обложат бирюзовым картоном те, что есть.
Это данность. От Игр-2026 в Милане не стоит ждать праздника. Хотя уже были приятные моменты — например, на стойке информации в аэропорту встретил россиянку, которая рассказала, что на работу тут брали всех без дискриминации.
Маленький социальный эксперимент — когда я стал просить на вокзале итальянцев поделиться номером телефона, чтобы подключиться к Wi-Fi, лишь пятый мило ответил мне на английском и не только вбил номер, но и предложил раздать сеть. Уверен, что предыдущие прохожие всё понимали, но не хотели связываться с иностранцем.
Конечно, тут и моя вина — я слабо знаю язык хозяев Игр, в Париже на французском было куда легче. Но ведь это тоже своеобразный краш-тест на способность города впитывать в себя большие потоки «пришельцев». Хотя с ними тут тоже хорошо — за пару часов услышал и китайскую речь, и арабскую, людей всех рас и наций увидел. Все флаги мира в гости к нам. Увы, кроме российского.
Готов ли Милан к Играм
На полу аэропорта Мальпенса наклейки, указывающие путь к стойке приема аккредитованных на Игры журналистов, сотрудников НОК, членов делегаций. Если речь не о команде, которая должна жить в Олимпийской деревне, то предлагаемая логистика вполне стандартна — бесплатный билет на поезд до центрального вокзала Милана и дальше — по навигации, к своему отелю.
В зависимости от срока аккредитации — только на Олимпиаду или еще и на Паралимпиаду — каждому полагается бесплатный проезд в пределах Милана на всех видах общественного транспорта. Для этого достаточно отсканировать QR-код в специальном приложении. Всё работает, с этой точки зрения Милан к приему гостей Игр готов.
Не готов он по погоде: идет дождь, на улице +6−8 градусов, ощущения, что ты прибыл на зимнюю Олимпиаду, вообще нет. Под ногами лужи, над головой туман, по российским меркам это поздний октябрь, а не начало февраля. Если не собираешься работать в горных кластерах, достаточно демисезонной одежды, нужды утепляться нет никакой.
Российские мерки, впрочем, на этих ОИ отсутствуют — как нет и обозначения страны на аккредитации. Это ожидаемо, так было и в Париже. В остальном Италия совершенно спокойно реагирует как на российский паспорт, так и на упоминание страны — в Милане есть станция метро «Москва», ее никто не переименовывал, и даже не собирались.
Зато нет подарочных наборов, к которым привыкли журналисты на прошлых Играх — обычно это рюкзак c сувенирами внутри. Итальянцы решили обойтись без подобных вещей. Поэтому если хочешь привезти что-то на память об ОИ — прямая дорога в магазин. Не тот, где вино и пиво, а туда, где сувениры и брендированная одежда.
С сувенирами всё понятно — значки, игрушки, всё крутится вокруг персонажей — талисманов Игр — Тины и Мило. Только вот в продаже их пока (или уже?) нет, остались только Фло — маленькие подснежники, еще один символ Олимпиады. Подснежников таких шесть, то есть полный набор маскотов — это восемь игрушек, которые коллекционеру нужно еще постараться найти, некоторые из них достаточно редкие.
Так готов ли Милан? За два дня до открытия по внешним признакам — готов. Но город пока еще не наводнили толпы туристов, прилетающих к церемонии открытия утром 6 февраля. В пресс-центре еще есть свободные места, и волонтеры не устали от одних и тех же вопросов. Пока всё спокойно, Милан готов.
Всё изменится буквально завтра, когда напор и уровень стресса вырастут в разы. И вот тогда станет понятно, готов ли Милан на самом деле.
Дмитрий Кузнецов