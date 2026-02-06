Главные особенности церемонии открытия Олимпиады в Италии

МИЛАН, 6 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Олимпийских игр в Италии пройдет в пятницу. ТАСС рассказывает о ее главных особенностях.
Церемония начнется в 20:26 по местному времени (22:26 мск) и впервые в истории Олимпиад будет распределена по четырем локациям. Основной станет стадион «Сан-Сиро» в Милане, где пройдет спектакль с отсылками к итальянской культуре. Ожидается, что его темой станет «Гармония» с участием 3 500 атлетов и 1 300 волонтеров. Также открытие пройдет в Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
Впервые олимпийский огонь будет зажжен в двух городах, причем синхронно — это произойдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Как сообщает Gazzetta dello Sport, чашу зажгут трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту. В Милане это сделает Альберто Томба, а в Кортина-д’Ампеццо — Дебора Компаньони.
Ожидается, что в открытии Игр примут участие мировые звезды. Как сообщает Corriere della Sera, Мэрайя Кэри исполнит песню Nel blu, dipinto di blu Доменико Модуньо, Лаура Паузини — итальянский гимн, Андреа Бочелли выступит с сольным номером. Также выступят рэпер Ghali, меццо-сопрано Чечилия Бартоли, пианист Ланг Ланг и другие деятели культуры.
По традиции во время церемонии состоится парад спортсменов, где знаменосцы сборных команд пройдут по стадиону с флагами своих стран. В этом году знамя понесут грузинская фигуристка Диана Дэвис, выступавшая на прошлой Олимпиаде за Россию, хоккеисты Давид Пастрняк (Чехия), Леон Драйзайтль (Германия), Микко Лехтонен (Финляндия), прыгун с трамплина Камиль Стох (Польша), шорт-трекистка Арианна Фонтанна (Италия), лыжник Федерико Пелегрини (Италия) и другие. Российские спортсмены не смогут принять участие в параде, однако смогут присутствовать на открытии Игр в качестве зрителей.
Продюсером церемонии стал Марко Балич, известный российским любителям спорта по работе на Олимпиаде в Сочи. Среди его проектов — церемонии открытия и закрытия Игр в Турине, церемония представления Игр в Лондоне, а также церемония закрытия Евро-2012 по футболу. В России открытие Олимпиады можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, начало трансляции в 22:00 мск.