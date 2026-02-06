Главные особенности церемонии открытия Олимпиады в Италии

По традиции во время церемонии состоится парад спортсменов, где знаменосцы сборных команд пройдут по стадиону с флагами своих стран. В этом году знамя понесут грузинская фигуристка Диана Дэвис, выступавшая на прошлой Олимпиаде за Россию, хоккеисты Давид Пастрняк (Чехия), Леон Драйзайтль (Германия), Микко Лехтонен (Финляндия), прыгун с трамплина Камиль Стох (Польша), шорт-трекистка Арианна Фонтанна (Италия), лыжник Федерико Пелегрини (Италия) и другие. Российские спортсмены не смогут принять участие в параде, однако смогут присутствовать на открытии Игр в качестве зрителей.