Российский флаг появился на трибунах на церемонии открытия Олимпийских игр

Как сообщает корреспондент «СЭ», российский флаг вывесили на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в преддверии церемонии открытия зимней Олимпиады-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Болельщики пронесли его на трибуны и гуляли по нижнему ярусу трибун, делая фото на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили.

Ранее российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных Чехии и США. Его убрали после протестов чешек.

Напомним, согласно официальным правилам МОК демонстрация национальных символов России на олимпийских объектах запрещена.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше