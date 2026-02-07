Российский флаг появился на трибунах на церемонии открытия Олимпийских игр

Болельщики пронесли его на трибуны и гуляли по нижнему ярусу трибун, делая фото на глазах у стюардов. Никаких претензий им не предъявили.
Ранее российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных Чехии и США. Его убрали после протестов чешек.
Напомним, согласно официальным правилам МОК демонстрация национальных символов России на олимпийских объектах запрещена.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
