Олимпийские игры в Италии объявлены открытыми

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла объявил зимние Олимпийские игры в Италии открытыми.
Основная часть церемонии открытия проходит в Милане на стадионе «Сан-Сиро». При этом отдельные мероприятия проводятся параллельно в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это связано с большими расстояниями между кластерами Игр.
В рамках церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета (МОК) представители России участия в нем не принимали.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист. Они выступят в нейтральном статусе.