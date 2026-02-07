Ричмонд
Болельщик из России рассказал, как смог пронести флаг на открытие ОИ: «С ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион»

Российский болельщик Евгений Бурденюк в интервью для «СЭ» прокомментировал решение принести на церемонию открытия Олимпийских игр-2026 российский флаг.

31

«Пронести вообще не было никаких проблем — прошли легко. Ну, как легко: у нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести. А вот на флаг вообще никто не обратил внимания — с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион.

Мы даже не думали, что с флагом может быть какая-то проблема, вообще этому значения не придавали. Спокойно спустились вниз, в нашем секторе прошли, сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото — без напряжения, без вопросов. Мы сделали снимки и ушли», — сказал Бурденюк.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Автор: Константин Белов