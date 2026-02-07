Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр

Какая страна является лидером в медальном зачете за всю историю зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт».
За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.
Второе место занимает Норвегия с общим количеством 405 медалей. Страна приняла участие во всех 24 зимних Олимпиадах.
Команды СССР и России замыкают тройку лидеров, приняв участие в зимних Играх 17 раз и завоевав вместе 386 медалей. При подсчете также учитывались результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми выступали российские спортсмены в 2018 и 2022 годах.
США занимают четвертое место с общим результатом 330 медалей на 24 зимних Олимпиадах.
Топ-10 стран по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх
- Германия — 435 медалей (принимала участие 16 раз)
- Норвегия — 405 (24)
- Россия и СССР — 386 (17)
- США — 330 (24)
- Австрия — 250 (24)
- Канада — 225 (24)
- Швеция — 176 (24)
- Финляндия — 175 (24)
- Швейцария — 168 (24)
- Нидерланды — 147 (22)
В общем зачете по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах лидирует Германия с 163 наградами. На второй строчке находится Норвегия, завоевавшая 148 золотых медалей. Третье место занимают Россия и СССР с общим результатом 140 золотых медалей.
Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на зимних Играх
- Германия — 163 золотые медали
- Норвегия — 148
- Россия и СССР — 140
- США — 114
- Австрия — 71
- Канада — 77
- Швеция — 65
- Финляндия — 45
- Швейцария — 63
- Нидерланды — 53
Автор: Полина Мельникова