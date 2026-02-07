Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр

За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.