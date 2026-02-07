Ричмонд
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр

С 6 по 22 февраля пройдут XXV зимние Олимпийские игры в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

30

Какая страна является лидером в медальном зачете за всю историю зимних Олимпиад — в материале «РБК Спорт».

За всю историю зимних Олимпийских игр абсолютным лидером по общему числу наград является Германия, завоевавшая 435 медалей. В Играх представители этой страны принимали участие 16 раз из 24. При подсчете учитывались также медали, завоеванные объединенной германской командой (ОГК), включавшей спортсменов ФРГ, ГДР и Западного Берлина на Играх 1956, 1960 и 1964 годов.

Второе место занимает Норвегия с общим количеством 405 медалей. Страна приняла участие во всех 24 зимних Олимпиадах.

Команды СССР и России замыкают тройку лидеров, приняв участие в зимних Играх 17 раз и завоевав вместе 386 медалей. При подсчете также учитывались результаты команд «Олимпийские спортсмены из России» (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee), под которыми выступали российские спортсмены в 2018 и 2022 годах.

США занимают четвертое место с общим результатом 330 медалей на 24 зимних Олимпиадах.

Топ-10 стран по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх

  1. Германия — 435 медалей (принимала участие 16 раз)
  2. Норвегия — 405 (24)
  3. Россия и СССР — 386 (17)
  4. США — 330 (24)
  5. Австрия — 250 (24)
  6. Канада — 225 (24)
  7. Швеция — 176 (24)
  8. Финляндия — 175 (24)
  9. Швейцария — 168 (24)
  10. Нидерланды — 147 (22)

В общем зачете по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах лидирует Германия с 163 наградами. На второй строчке находится Норвегия, завоевавшая 148 золотых медалей. Третье место занимают Россия и СССР с общим результатом 140 золотых медалей.

Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на зимних Играх

  1. Германия — 163 золотые медали
  2. Норвегия — 148
  3. Россия и СССР — 140
  4. США — 114
  5. Австрия — 71
  6. Канада — 77
  7. Швеция — 65
  8. Финляндия — 45
  9. Швейцария — 63
  10. Нидерланды — 53

Автор: Полина Мельникова