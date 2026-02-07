Решение об участии россиян в церемонии закрытия примут по ходу Олимпиады

30
МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Решение об участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии будет принято в течение соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Российские спортсмены, которые выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, не принимали участия в церемонии открытия.
«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] еще нет, — сказали в пресс-службе. — Оно будет принято во время Олимпиады».
Церемония закрытия Олимпийских игр в Италии пройдет 22 февраля.
