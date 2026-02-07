Ричмонд
Решение об участии россиян в церемонии закрытия примут по ходу Олимпиады

В церемонии открытия россияне не участвовали.

30

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Решение об участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии будет принято в течение соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские спортсмены, которые выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, не принимали участия в церемонии открытия.

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов [в церемонии закрытия] еще нет, — сказали в пресс-службе. — Оно будет принято во время Олимпиады».

Церемония закрытия Олимпийских игр в Италии пройдет 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше