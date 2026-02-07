WADA не теряет надежды получить от России около $4 млн взносов за три года

Летом 2024 года WADA получило от РФ первую часть взноса за 2023 год ($53 237 из $ 1 267 023). Оставшаяся часть суммы была переведена во Всемирное антидопинговое агентство в декабре 2024-го, однако из-за сложности проведения платежей, вызванной международными санкциями, эти деньги до сих пор не поступили на счет WADA. Соответственно, Россия не выплачивала взносы во Всемирное антидопинговое агентство как за 2024-й, так и за 2025 год.