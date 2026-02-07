WADA не теряет надежды получить от России около $4 млн взносов за три года

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает надеяться на появлении возможности принять взносы от России за последние три года, которые суммарно составляют около $4 млн. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организации Оливье Ниггли.
«Да, мы все еще ждем, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления взносов, — сказал он. — Мы работаем с министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства».
Летом 2024 года WADA получило от РФ первую часть взноса за 2023 год ($53 237 из $ 1 267 023). Оставшаяся часть суммы была переведена во Всемирное антидопинговое агентство в декабре 2024-го, однако из-за сложности проведения платежей, вызванной международными санкциями, эти деньги до сих пор не поступили на счет WADA. Соответственно, Россия не выплачивала взносы во Всемирное антидопинговое агентство как за 2024-й, так и за 2025 год.
«Нам нужно найти другое решение. Но это сложно. При этом с Россией у нас очень конструктивный диалог, проблем нет. Просто наши банки могут принимать средства, если они идут по надлежащему каналу», — отметил гендиректор WADA.
В 2024 году взнос России должен был составить $1,33 млн, в 2025-м — $1,41 млн.