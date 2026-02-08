Коростелев, Репилов и Плешкова: чего ждать от россиян на Олимпиаде 8 февраля?

Коростелев умеет хорошо работать в группе, поэтому, если ему удастся закрепиться среди лидеров, шансы за медаль велики. Главное для россиянина — не позволять соперникам скидывать с себя всю инициативу. Ведь, как показывает практика, конкуренты могут отсидеться за спиной, а потом ускориться. Если говорить о главных претендентах на медали, то здесь, безусловно, особняком выглядит норвежская сборная во главе с Йоханнесом Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион в этот день вполне может стать шестикратным.