Коростелев, Репилов и Плешкова: чего ждать от россиян на Олимпиаде 8 февраля?

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо набирают максимальные обороты. В воскресенье в Италии разыграют восемь комплектов медалей, за которые выйдут бороться трое наших соотечественников. Лыжник Савелий Коростелев выступит в скиатлоне, саночник Павел Репилов проедет заключительные попытки в индивидуальных соревнованиях одиночников, а Юлия Плешкова примет старт в скоростном спуске.
Плешкова, для которой нынешняя Олимпиада вторая в карьере, в отборе за право выступить на Играх-2026 опередила менее опытную соотечественницу Анастасию Ткаченко. На предолимпийских этапах Кубка мира забраться на высокие места Юлии не удавалось, поэтому навязать серьезную борьбу на итальянских склонах этой горнолыжнице будет сложно. В текущем сезоне Плешкова в скоростном спуске не поднималась выше 40-й строчки. Возможность улучшить этот результат, конечно, будет, но о медали пока приходится только фантазировать.
Невероятно тяжело будет и Павлу Репилову, который представляет Россию в санном спорте. Во время отбора на Олимпийские игры нашему саночнику ни разу не удалось забраться в топ-10 на крупных международных соревнованиях. А на Олимпиаде-2026 после первых двух попыток Павел расположился на 16-й позиции с общим отставанием в 1,882 секунды.
Коростелев может навязать борьбу за медаль
Савелий Коростелев начнет свои выступления в Валь-ди-Фьемме со скиатлона. Для российского лыжника этот сезон является первым международным на взрослом уровне. Самую высокую позицию Коростелев пока занял во время «Тур де Ски», став четвертым в заключительной гонке.
В олимпийском скиатлоне сбрасывать со счетов Савелия точно не стоит. Особенность данного вида программы в том, что спортсмены преодолевают первую половину дистанции классическим стилем, а вторую — коньковым. Проблем в первой части гонки у российского лыжника возникнуть не должно, ведь «классику» он любит больше всего.
Коростелев умеет хорошо работать в группе, поэтому, если ему удастся закрепиться среди лидеров, шансы за медаль велики. Главное для россиянина — не позволять соперникам скидывать с себя всю инициативу. Ведь, как показывает практика, конкуренты могут отсидеться за спиной, а потом ускориться. Если говорить о главных претендентах на медали, то здесь, безусловно, особняком выглядит норвежская сборная во главе с Йоханнесом Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион в этот день вполне может стать шестикратным.
Удастся ли итальянцам взять домашнее золото в биатлоне?
8 февраля первый комплект медалей будет разыгран в биатлоне, где спортсмены примут участие в смешанной эстафете. На золото здесь претендуют Франция, Норвегия, Швеция и, конечно же, хозяева турнира — Италия.
Гонка обещает быть непредсказуемой, ведь свои сильнейшие составы выставили почти все команды. Разве что шведы решили не заявлять Эльвиру Эберг, показавшую отличные результаты на немецких этапах Кубка мира.
В отсутствие россиян многие наши болельщики будут переживать за итальянку Доротею Вирер. Эта Олимпиада станет для обаятельной биатлонистки последним стартом в карьере, и, если ей удастся победить в первой же ее гонке, получится интересный сюжет. Не стоит забывать, что в последней кубковой смешанной эстафете победу одержали именно итальянцы. Правда, финишировали там мужчины, а теперь это делать придется женщинам.
США или Япония, Италия или Грузия?
В воскресенье разрешится главная интрига командного турнира по фигурному катанию. В этот день свои произвольные программы откатают пары, одиночницы и одиночники. Судьбу золотой медали решит скорее тактика, ведь у каждой сборной есть право на две замены, которым они могут и не воспользоваться.
Пока лишь известно, что американцы заменят Алису Лю на Эмбер Глен, а японцы с большей долей вероятности выберут для исполнения программ двух разных одиночников. Илья Малинин планировал откатать за сборную США как короткую, так и произвольную программы.
Если Малинин пойдет на свой самый сложный контент, то вполне вероятно, что мы увидим новый мировой рекорд по сумме баллов, обладателем которого все еще является Нэтан Чен. Правда, готов ли Илья на такой риск перед личным турниром — загадка. В любом случае американцы — фавориты, и любой другой исход командного турнира станет сенсацией.
Павел Буров
Расписание соревнований 8 февраля (время начала — московское)
12.05 Керлинг. Смешанные пары. Групповой этап.
13.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск*
14.30 Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон*
16.05 Биатлон. Смешанная эстафета*
16.26 Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы*
16.35 Керлинг. Смешанные пары. Групповой этап.
16.36 Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы*
18.00 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м*
18.40 Хоккей. Женщины. Группа B. Франция — Швеция.
19.00 Санный спорт. Мужчины. Одиночки*
21.05 Керлинг. Смешанные пары. Групповой этап.
21.30 Фигурное катание. Командный турнир. Пары. Произвольная программа.
22.45 Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа.
23.10. Хоккей. Женщины. Группа B. Чехия — Финляндия.
23.55 Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа*
* Медальные розыгрыши.
Выделены соревнования с участием спортсменов из России.