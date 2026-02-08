Россиянин назвал стоимость поездки на Олимпиаду в Италию: «Ощутил дороговизну»

Ранее Бурденюк обратил на себя внимание, когда пронес российский триколор на открытие Игр.
— Поездка на Олимпиаду в Италию — дорогое удовольствие?
— Достаточно. Я занимаюсь бизнесом, но все равно ощутил дороговизну поездки. Но перелет обошелся дешево — 53 тысячи туда-обратно маршрутом Москва — Стамбул — Будапешт — Милан. Билет на церемонию открытия обошелся в 1400 евро. А проход сегодня на коньки — 200 евро.
— А проживание и еда?
— Цены сопоставимы с московскими, — сказал россиянин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.