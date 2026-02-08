Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин назвал стоимость поездки на Олимпиаду в Италию: «Ощутил дороговизну»

Российский болельщик Евгений Бурденюк рассказал о стоимости визита в Милан для посещения зимней Олимпиады-2026.

Источник: Getty Images

Ранее Бурденюк обратил на себя внимание, когда пронес российский триколор на открытие Игр.

— Поездка на Олимпиаду в Италию — дорогое удовольствие?

— Достаточно. Я занимаюсь бизнесом, но все равно ощутил дороговизну поездки. Но перелет обошелся дешево — 53 тысячи туда-обратно маршрутом Москва — Стамбул — Будапешт — Милан. Билет на церемонию открытия обошелся в 1400 евро. А проход сегодня на коньки — 200 евро.

— А проживание и еда?

— Цены сопоставимы с московскими, — сказал россиянин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.