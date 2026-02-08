Ричмонд
Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: фигуристы разыграют золото в командном турнире, Коростелев выступит в скиатлоне, биатлонисты — в смешанной эстафете

8 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют восемь комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

8 февраля, воскресенье.

Горные лыжи.

13:30 — скоростной спуск, женщины.

Российская участница: Юлия Плешкова.

Лыжные гонки.

14:30 — скиатлон, 10+10 км, мужчины.

Российский участник: Савелий Коростелев.

Биатлон.

16:05 — смешанная эстафета.

Сноуборд.

16:26 — параллельный гигантский слалом, женщины.

16:36 — параллельный гигантский слалом, мужчины.

Конькобежный спорт.

18:00 — 5000 м, мужчины.

Санный спорт.

19:00 — одиночки, мужчины (финальный заезд — в 20:34).

Российский участник: Павел Репилов.

Фигурное катание.

21:30 — командный турнир, произвольные программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское.