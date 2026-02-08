Головные уборы стали главной атрибутикой Олимпиады

МИЛАН, 8 фев — РИА Новости. Большой популярностью среди покупателей в магазине олимпийской атрибутики в Милане пользуются головные уборы и мелкие сувениры, передает корреспондент РИА Новости.
У палатки близ центрального вокзала Милана образовалась небольшая очередь, потому что торговое помещение не может вместить всех желающих, Покупателей в магазин площадью в пару десятков квадратных метров заводят группами по три-четыре человека.
Внутри их ждет коллекция одежды и сувениров с символикой Олимпиады, цены на продукцию варьируются от 12 евро за значок до 110 за куртку. Кепки и шапки стоят 35−40 евро, футболки — 50, брелоки — 15−20 евро.
Основной ажиотаж царит у полки с мелкой атрибутикой: посетители покупают на память значки за 12 евро, ассортимент которых, судя по пустым полкам, значительно сократился.
Покупатели могут оплачивать покупки наличным и картами Visa.
«Тем, у кого American Express или Maestro, мы предлагаем снять деньги в банкоматах», — сказала сотрудница магазина.
В разговоре с РИА Новости итальянка по имени Тереза рассказала, что купила мужу и сыну по шапке. Семейная пара из Франции вышла из магазина с набором значков: на них изображен горностай — символ Олимпиады.