В МОК объяснили нехватку презервативов в Олимпийской деревне

Ранее газета La Stampa сообщила, что бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в Олимпийской деревне за три дня.

Источник: Getty Images

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Нехватка презервативов в Олимпийской деревне может быть связана с празднованием Дня святого Валентина. Такое мнение журналистам высказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ранее газета La Stampa сообщила, что бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня. Для атлетов было предусмотрено 10 тыс. средств контрацепции.

«Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре, — сказал Адамс. — И я не думаю, что могу добавить к этому что-то еще. Как вы заметили, это правило Олимпийской хартии, которое гласит, что должен быть запас презервативов. Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится».

День святого Валентина отмечается 14 февраля.

