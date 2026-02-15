Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад. Спортсмен — сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об уходе из спорта, однако в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.