Олимпиада-2026, 15 февраля, все медали дня: Норвегия победила в лыжной эстафете, Понсилуома и Виттоцци — в биатлонном пасьюте, Бриньоне — в горных лыжах

Олимпийские игры-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия. 15 февраля, воскресенье
Биатлон
Гонка преследования, мужчины
1. Мартин Понсилуома (Швеция).
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия).
3. Эмильен Жаклен (Франция).
Гонка преследования, женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия).
2. Марен Киркеэйде (Норвегия).
3. Суви Минккинен (Финляндия).
Фристайл
1. Микаэль Кингсбери (Канада).
2. Хорисима Икума (Япония).
3. Мэтт Грэм (Австралия).
Лыжные гонки
Эстафета, мужчины
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клэбо).
2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Делож, Виктор Ловера).
3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино).
Горные лыжи
Гигантский слалом, женщины
1. Федерика Бриньоне (Италия).
2. Сара Хектор (Швеция).
2. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия).
Сноуборд-кросс, микст
1. Хью Найтингейл — Шарлотта Бэнкс (Великобритания).
2. Лоренцо Соммарива — Микела Мойоли (Италия).
3. Лоан Боззоло — Леа Каста (Франция).
Конькобежный спорт
500 м, женщины
1. Фемке Кок (Нидерланды).
2. Ютта Лердам (Нидерланды).
3. Михо Такаги (Япония).
Смешанные команды
1. Табита Стокер — Мэтт Уэстон (Великобритания).
2. Сюзанна Креер — Аксель Юнг (Германия).
3. Жаклин Пфайфер — Кристофер Гротер (Германия).
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, женщины
1. Анна Одине Стрем (Норвегия).
2. Эйрин Мария Квандаль (Норвегия).
3. Ника Превц (Словения).