Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада 2026, 17 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Петросян (фигурное катание)

В России Олимпиаду в полном объеме на эксклюзивной основе показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине борьбу за медали начнет российская фигуристка в нейтральном статусе Аделия Петросян. Россиянка выступит под вторым номером в короткой программе.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 17 февраля (вторник).

Фигурное катание.

20.45. Женщины. Короткая программа — Аделия Петросян.

Время начала — московское.

Где смотреть трансляции.

В России Олимпиаду в полном объеме на эксклюзивной основе показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию соревновательного дня Игр и текстовую трансляцию короткой программы.

Расписание Олимпийских игр-2026 в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше