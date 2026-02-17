Ричмонд
Табличку сборной Украины на церемонии открытия ОИ-2026 несла россиянка

Россиянка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает AP.

Источник: Reuters

Девушка, которая родилась в России, 14 лет проживает в Милане и работает архитектором, участвовала в церемонии в качестве волонтера. Она сама изъявила желание нести табличку сборной Украины.

«Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что у них есть полное право испытывать ненависть к любому русскому», — заявила Кучерова. Она добавила, что попыталась показать украинцам, что не все люди думают одинаково.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета.

